Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Einbrüche in Firmengebäude (22.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Einbruch in ein Gebäude hat ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in der Dürrheimer Straße verübt. Ein Unbekannter stieg nach Einschlagen eines Fensters in ein Bürogebäude. Nachdem er keine Wertsachen finden konnte, verließ der Einbrecher das Gebäude über eine Außentür. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

An einem Gebäude in der Raiffeisenstraße warf ein Unbekannter in der Nacht vomn Freitag auf Samstag mit einem Stein eine Balkontür ein und gelangte so in das Gebäude. Auch hier konnte der Einbrecher nichts Stehlbares finden, richtete jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell