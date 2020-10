Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Wilhelm-Busch-Straße 15.10.2020, 19.00 Uhr - 22.00 Uhr

Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Wilhelm-Busch-Straße kam es am Donnerstagabend zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Hauseingangstür zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend gelangten sie zur tatbetroffenen Wohnung im Hochparterre und überwanden auch hier mit zerstörerischer Kraft die Wohnungstür. Danach betraten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Was sie dabei genau entwendeten und wie hoch der Gesamtschaden ist werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Nach ihrer Tat flüchteten die Täter über den Balkon und entkamen unerkannt in der Dunkelheit. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

