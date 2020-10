Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorfahrt missachtet - BMW und Golf stoßen zusammen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee 15.10.2020, 08.50 Uhr

Mächtig gerumst hat es am Donnerstagvormittag auf der Schulenburgalle. Dabei wurde eine Person verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Totalschaden.

Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand und Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr gegen 08.50 Uhr ein 81 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg mit seinem grauen VW Golf Sportsvan den Bartenslebenring und wollte nach links auf die Schulenburgallee in Richtung Badelandkreuzung abbiegen. Hierbei übersah er eine 25 Jahre alte Wolfsburgerin die mit ihrem blauen BMW die Schulenburgallee aus Richtung der Straße An der Tiergartenbreite kommend in Richtung Hubertusstraße befuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung der 25-Jährigen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei der Golf des 81-Jährigen auf den seitlichen Grünstreifen geschleudert wurde.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 81-Jährige Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Die Berufsfeuerwehr war mit zwei Rettungswagen vor Ort, versorgte die Beteiligten und nahm auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Schulenburgallee war während der Unfallaufnahme durch die Polizei und die anschließende Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde einseitig in Richtung der Straße An der Tiergartenbreite gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

