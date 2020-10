Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Täter öffnen Glücksspielautomaten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Straße 12.10.2020, 19.45 Uhr - 13.10.2020, 08.50 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Rothenfelder Straße kam es zwischen Montagabend 19.45 Uhr und Dienstagmorgen 08.50 Uhr. Wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die derzeit unbekannten Täter an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und konnten durch dieses ins Innere des Restaurants gelangen.

Nachdem sie sich umgeschaut hatten öffneten sie gewaltsam dort aufgehängte Glücksspielautomaten und entwendeten aus diesen den bargelten Inhalt.

Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Ermittler des kriminalen Ermittlungsdienstes der Polizei hoffen darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

