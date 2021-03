Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Bedekaspel - Schwerer Verkehrsunfall +++ Südbrookmerland/Theene - Kind angefahren +++ Aurich/Osteel - Geschwindigkeitsverstöße

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Bedekaspel - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag in Südbrookmerland auf der Bundesstraße 210. Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem BMW Mini auf der Emder Straße in Richtung Abelitz, als sie in Höhe Bedekaspel nach ersten Erkenntnissen in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet. Sie streifte zunächst einen entgegenkommenden VW Passat und stieß frontal mit einem dahinter fahrenden VW Tiguan zusammen. Die 48-jährige Fahrerin des VW Tiguan und die 19-Jährige BMW-Fahrerin wurden schwer verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Bundesstraße war für die Zeit der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Südbrookmerland/Theene - Kind angefahren

Am Montagmittag ist in Südbrookmerland ein Kind angefahren worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte eine Achtjährige gegen 12.45 Uhr die Ekelser Straße überqueren, nachdem sie aus einem Bus ausgestiegen war. Sie lief hinter dem Bus auf die Straße. Ein 71 Jahre alter Citroen-Fahrer sah das Mädchen offenbar zu spät und traf es mit dem Außenspiegel. Die Achtjährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Aurich/Osteel - Geschwindigkeitsverstöße

Die Polizei hat am Wochenende auf der Bundesstraße 72 in Osteel und Aurich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten in Osteel innerhalb von zwei Stunden zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Es wurden fünf Anzeigen und fünf Verwarnungen gefertigt. Ein junger Fahrer in der Probezeit war in der dortigen 70er Zone mit mehr als 100 km/h unterwegs. Er wird nun zu einer Nachschulung müssen. In Aurich stellte die Polizei im Rahmen der Verkehrsüberwachung am Samstag einen 21-jährigen Autofahrer fest, der statt der erlaubten 50 km/h innerorts mit mehr als 110 km/h an den Polizeibeamtinnen und -beamten vorbeifuhr. Ihn erwartet neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell