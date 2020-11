Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederdreisbach- Fahranfänger blieb unverletzt; sein Pkw erlitt einen Totalschaden

NiederdreisbachNiederdreisbach (ots)

Am 15.11.2020, gegen 00:10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die Kreisstraße 112 aus Niederdreisbach kommend in Richtung Weitefeld. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeuge infolge unangepasster Fahrgeschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam dabei nach links von der Straße ab. Hier kollidierte der Pkw zunächst mit einem Baum und blieb schließlich mit dem Dach in einer Baumgruppe hängen. Der junge Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt; sein Fahrzeug jedoch total beschädigt. Sachschaden ca. 10.000EUR.

