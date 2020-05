Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bad Kreuznach - Wohnungseinbruchsdiebstahl und Diebstahl eines PKW

Bad Kreuznach (ots)

Samstag, 23.05.2020, 19:00 Uhr bis Sonntag, 24.05.2020, 01:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kehrt ein Paar zu ihrem Wohnhaus in Bad Kreuznach zurück und stellt fest, dass ihr grundsätzlich hinter dem Mehrfamilienhaus parkender PKW nicht mehr da ist. Direkt begibt sich das Paar zu der Polizei in Bad Kreuznach, um eine Anzeige zu erstatten. Es stellt sich dort heraus, dass der Schlüssel für das entwendete Fahrzeug in der Wohnung des Mehrfamilienhauses sein müsste. Bei der Nachschau vor Ort wird festgestellt, dass in diese Wohnung eingebrochen wurde. Durch den herbeigerufenen Kriminaldauerdienst wird der Tatort übernommen und eine Spurensuche durchgeführt. Nach bisherigem Kenntnisstand erhielten bislang unbekannte Täter über ein im Hochparterre gelegenes und gekipptes Fenster Zugang in die Wohnung. Unter anderem stahlen die Täter in der Wohnung den betreffenden PKW-Schlüssel und sodann das oben genannte Fahrzeug. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

