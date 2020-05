Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Diebstahl eines Motorrades

Mainz-Weisenau (ots)

Samstag, 23.05.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 25.05.2020, 21:00 Uhr

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Alexander-Diehl-Straße wurde in der Zeit von Samstag bis Montag ein schwarz-weißes, geparktes Krad der Marke Yamaha entwendet. Bislang sind keine Täterhinweise bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

