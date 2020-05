Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz-Laubenheim (ots)

Montag, 25.05.2020, 11:50 Uhr

Ein LKW und ein PKW befahren, etwas abgesetzt, in dieser Reihenfolge den Dammweg in Richtung Ortskern Laubenheim. Der LKW hält an, der PKW naht, hält dann aber ebenso an. Der LKW stößt nun zurück, um in ein angrenzendes Grundstück einzufahren. Da der LKW weiter zurückfährt, hupt der Fahrer des PKWs, was scheinbar durch den LKW-Fahrer nicht wahrgenommen wird. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sach- und Personenschaden entsteht. Die 5-jährige Tochter des PKW-Fahrers, die bei dem Unfall ebenfalls in dem Auto war, klagt über Schmerzen. Das Kind wird durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in Augenschein genommen. Eine weitere Behandlung erscheint zu diesem Zeitpunkt nicht nötig. Der PKW war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell