Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57539 Bitzen, Hauptstr. / Birkenweg (ots)

Am Mo., 27.05.2019, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Nissan Micra den Birkenweg in Richtung Hauptstr. (K 61) und wollte dort nach rechts in Richtung Dünebusch abbiegen. Nach ihren Angaben sah sie dann den Pkw Daimler-Benz mit Anhänger einer 50-jährigen Fahrzeugführerin auf der K 61 aus Richtung Dünebusch kommen. Die 22-Jährige bog nach rechts auf die K 61 ab und kollidierte mit dem Anhänger (Radkasten) des vorbeifahrenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 5000,-EUR Sachschaden. Die Vorfahrt ist an der Einmündung durch Verkehrszeichen geregelt. Die 22-Jährige gab an, dass die 50-Jährige Mercedes-Fahrerin nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten hätte, sodass es zu dem Verkehrsunfall gekommen wäre.

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



