Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Altenkirchen 27.05.2019 bis 28.05.2019 Verkehrsunfallflucht in Helmenzen

Altenkirchen (ots)

Am 27.05.2019 gegen 08:15 Uhr befuhr die 39-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug den Bornenweg in Helmenzen und beabsichtigte nach links auf die B8 in Richtung Altenkirchen-Innenstadt aufzufahren. Da der aus Richtung Innenstadt kommende PKW-Fahrer durch Fahrtrichtungsanzeiger anzeigte, seinerseits in den Bornenweg abzubiegen, fuhr die Frau auf die B 8 auf. Der aus Richtung Innenstadt kommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch auf der B8 fort und versuchte an der Gegnerin vorbeizufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der PKW der 39-jährigen Fahrzeugführerin vorne rechts beschädigt worden ist. Der auf der B8 fahrende Unfallgegner flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen vermutlich grauen PKW-Kastenwagen gehandelt haben, der im hinteren rechten Bereich beschädigt ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

