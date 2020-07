Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Erschleichen von Leistungen gesucht - Bundespolizei verhaftet Schwarzfahrer am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn nahmen am Montagabend (20. Juli 2020) einen 25-jährigen Mann im Zuge der Einreise aus Lissabon fest.

Der deutsche Staatsangehörige war im Jahr 2016 durch das Amtsgericht Krefeld wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt worden. Im Jahr 2018 erließ die Staatsanwaltschaft Krefeld Haftbefehl gegen den Mann, da die Strafzahlung noch nicht beglichen worden war. Der Gesuchte wurde durch Beamte der Bundespolizei am Montag gegen 21:45 Uhr aufgegriffen und festgenommen, als er mit einem Flug aus Lissabon am Flughafen Köln/Bonn eintraf.

Da er die offene Geldstrafe nicht zahlen konnte, lieferte ihn die Bundespolizei nach Abschluss erster strafprozessualer Maßnahmen in die JVA Köln-Ossendorf ein.

Ihn erwartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Köln/Bonn

Christian Große-Onnebrink



Telefon: 02203 / 9522 - 1400

E-Mail: presse.cgn@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



www.bundespolizei.de



Postfach 980125

51129 Köln



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell