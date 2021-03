Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Nach Zusammenstoß auf Parkplatz geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Zusammenstoß auf Parkplatz geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Opel Meriva in Wittmund geflüchtet. Der Unbekannte befuhr nach ersten Erkenntnissen zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr einen Parkplatz in der Finkenburgstraße und stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den lilafarbenen Opel. Der entstandene Schaden am Fahrzeug liegt schätzungsweise bei etwa 2.000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

