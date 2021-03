Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fahrzeuge aufgebrochen +++ Wiesmoor - Unfall an Kreuzung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Fahrzeuge aufgebrochen

In der Hoveler Straße in Wittmund-Hovel haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter betraten zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, das Gelände eines Möbelhauses und entwendeten aus drei Transportern Werkzeuge und Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfall an Kreuzung

An einer Kreuzung in Wiesmoor kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr mit einem Lieferwagen mit Anhänger auf dem Birkhahnweg in Richtung Bentstreeker Straße und wollte diese überqueren. Dabei übersah er im Kreuzungsbereich offenbar einen von rechts kommenden Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 52 Jahre alte Opel-Fahrer und der 58 Jahre alte Fahrer des Gespanns wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell