POL-OH: In Verkaufsstand eines Sportvereins eingebrochen - In Baucontainer eingedrungen: Kein Diebesgut

In Verkaufsstand eines Sportvereins eingebrochen

Fulda - Auf dem Gelände eines Sportvereins in der Glenn-Miller-Straße drangen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (25.07.) und Montagvormittag (27.07.) über eine eingeschlagene Scheibe in einen dortigen Verkaufsstand ein. Dabei entwendeten die Täter zwei Taschen mit Baseballbekleidung und -schutzausrüstung im Gesamtwert von rund 400 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Baucontainer eingedrungen: Kein Diebesgut

Fulda - Ein im Bereich "Am Rosengarten" abgestellter Baucontainer war am vergangenen Wochenende das Ziel von unbekannten Dieben. Um in den Container zu gelangen, öffneten die Unbekannten gewaltsam das dortigen Vorhängeschloss. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Inneren jedoch nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.

