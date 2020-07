Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bei Einbruch in Einfamilienhaus gestört: Täter flüchtet über Gartentor

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg - Am Montag (27.07.), gegen 17:30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wäldchen" ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen Radiowecker in geringem Wert. Offensichtlich wurden die Täter bei der Tat durch einen Zeugen gestört. Dieser konnte eine Person feststellen, die über das dortige Gartentor vom Grundstück flüchtete. Der verursachte Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

