Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeitgleich zwei Groß-Brände in Fulda und Petersberg

Fulda / Petersberg (ots)

Brand in Fulda, Christian-Wirth-Straße 11

Um 19.34 Uhr wird die Polizeistation Fulda über einen Groß-Brand in der Christian-Wirth-Straße 11 in Fulda informiert. Feuerwehr und Rettungsdienst sind verständigt und ebenfalls auf dem Weg zum Einsatzort. Vor Ort brannte eine Lagerhalle mit angrenzendem Bürogebäude und Wohnung. Während die drei Lagerhallen vollkommen ausbrannten, konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohn-/ Bürogebäude verhindert werden. Die Brandursache muss ermittelt werden und kann derzeit nicht benannt werden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.000 EUR.

Brand in Petersberg-Steinau, Hauptstraße 8

Zeitgleich zu dem Brand in Fulda ereignete sich ein weiterer Brand, diesmal in Petersberg-Steinau. Hier geriet eine Hackschnitzelheizanlage aus unbekannter Ursache in Brand. Die Scheune, in der die Heizanlage stand, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Auch hier konnten die Einsatzkräfte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Brandursache muss ermittelt werden. Im Nachgang wurde bekannt, dass drei Einsatzkräfte der Feuerwehr durch Einatmen von Rauchgas leichtverletzt wurden. Zwei konnten nach medizinischer Versorgung nach Hause entlassen werden, eine Feuerwehrfrau musste zu weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 EUR.

