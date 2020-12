POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Northeim

37186 Moringen, Neue Straße; Montag, 30.11.2020, 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr

MORINGEN (TH) Am Montagabend ist es in der Neuen Straße in Moringen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich bei einem Wendemanöver an dem Haus des 64-jähr. Geschädigten ein Fallrohr beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fallrohr entstand ein Sachschaden von ca. 100 ,--- Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen weißen Transporter mit einer roten Aufschrift bzw. einem roten Logo. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem beschriebenen Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-7005-0.

