Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus in Northeim - Zeugen gesucht

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Hengstbachweg; Samstag, 28.11.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 29.11.2020, 15:45 Uhr

NORTHEIM (TH) Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Wochenende in der Zeit von Samstag, 28.11.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 29.11.2020, 15:45 Uhr in dem Hengstbachweg in Northeim gekommen.

Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Als die Bewohner am Sonntagnachmittag nach Hause kamen, bemerkten sie den Einbruch und informierten die Northeimer Polizei.

Durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim erfolgte eine qualifizierte Tatortaufnahme mitsamt einer intensiven Spurensuche und Spurensicherung. Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 05551-7005-0 bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell