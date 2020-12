Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, B 64, Gemarkung Greene, Montag, 30.11.20, 10.00 Uhr - 11.40 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Montag, 30.11.20, in der Zeit von 10.00 Uhr - 11.40 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim auf der B64, im Bereich der Gemarkung Greene eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei erlaubten 70 km/h wurden in der Zeit sechs Kraftfahrzeugführer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit in diesem Zeitraum betrug 93 km/h. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

