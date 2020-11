Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bürogebäude an der Relliehäuser Straße in Dassel.

EinbeckEinbeck (ots)

(Kel) In der Nacht zu Sonntag, 29.11.2020 verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Bürogebäude einer holzverarbeitenden Firma an der Relliehäuser Straße am Stadtrand von Dassel. Der oder die noch unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Büroräume und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim hat den Einbruch kriminaltechnisch aufgenommen und die Spurensicherung am und im Objekt vorgenommen. Die Polizei ermittelt noch gegen Unbekannt. Zeugen, die relevante Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen am Abend des 28.11.2020 oder in der darauffolgenden Nacht gemacht haben, setzen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter 05561-94978-0 in Verbindung.

