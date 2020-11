Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Geschwindigkeitsmessungen am Wochenende

NortheimNortheim (ots)

Northeim und Moringen Samstag und Sonntag, 28/29.11.2020

(da) - Bei mehreren Geschwindigkeitsmessungen mittels Laserpistole stellten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der PI Northeim am Wochenende insgesamt 36 Verstöße fest. Die erste Messung am Samstagmittag auf der L572 in Höhe des Kiessees ergab sechs Verstöße; erlaubt sind hier 50km/h. Die zweite Messung erfolgte am Samstagabend gegen 19:50 Uhr innerörtlich im Bereich der Einbecker Landstraße. Hier waren 20 Verstöße zu verzeichnen, die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit betrug 94km/h; den Spitzenreiter erwartet nun neben einem einmonatigen Fahrverbot auch ein Bußgeld über 200EUR. Am Sonntagmittag erfolgte in Moringen in der Langen Straße eine dritte Messung. Hier waren zehn Fahrzeugführer zu schnell, alle Geschwindigkeiten lagen in der 30er-Zone jedoch unter 50km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell