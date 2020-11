Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Wildschein - 8500EUR Schaden

NortheimNortheim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446 zw. Lütgenrode und Wolbrechtshausen Sonntag, 29.11.2020, 22:25 Uhr

(da) - Glücklicherweise unverletzt blieb ein 36-jähriger Mann aus dem Bereich Hardegsen, als ihm am gestrigen Abend (29.11.2020) gegen 22:25 Uhr zwischen Lütgenrode und Wolbrechtshausen ein Wildschwein vor das Auto lief. Das Tier verendete vor Ort, an dem PKW Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.500EUR.

