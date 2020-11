Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Küchenherd gerät in Brand - Bewohnerin mit Rauchgasintoxikation im Krankenhaus

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee; Montag, 30.11.2020, 08:45 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Montagmorgen ist es im Northeimer Stadtgebiet zu einem Küchenbrand gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Küchenherd gegen 08:45 Uhr in Brand. Die 86-jähr. Bewohnerin wurde wegen des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik Northeim verbracht.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 8000 ,--- Euro. Die Ermittlungen der Brandursache wurden durch das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim aufgenommen und dauern an.

