Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Parkplatz REWE-Supermarkt; Montag, 30.11.2020, 16:50 Uhr bis 17:15 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Montagnachmittag in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:15 Uhr ist es auf dem Parkplatz des REWE-Supermarktes in der Graf-Otto-Straße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der geparkte Pkw einer 28-jähr. Northeimerin vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 1500 ,--- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an die Northeimer Polizei unter der Tel.: 05551-7005-0.

