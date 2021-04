Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021, um 17:15 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Pirmasens mit seinem Roller in der Landauer Straße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Roller zu schnell fährt, was eine Überprüfung auf einem Prüfstand bestätigte. Die erforderliche Fahrerlaubnis um den Roller fahren zu dürfen konnte der Jugendliche nicht vorzeigen. Da der Roller auf den 69-jährigen Großvater des Jugendlichen zugelassen ist wurde gegen diesen ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt mit dem Roller wurde bis zur Drosselung der Geschwindigkeit untersagt und dieser sollte an den Großvater übergeben werden. Da der Großvater jedoch alkoholisiert auf der Polizei erschien wurde der Roller vorerst sichergestellt. | pips

