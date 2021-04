Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 16.04.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in eine Schule

Salzgitter, Lebenstedt, Hinteres Ostertal, 12.04.21 07:30 Uhr bis 15.04.21 13:00 Uhr

In der Zeit vom 12.04.21 07:30 Uhr bis 15.04.21 13:00 Uhr versuchten zurzeit unbekannte Täter in die Grundschule in der Straße "Hinteres Ostertal" einzubrechen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Geschwindigkeitsüberwachung am 20.04.21

Salzgitter, Üfingen, L615, 20.04.21

Am 20.04.21 wird die Polizei auf der L 615 zwischen Salzgitter-Steterburg und Üfingen eine Geschwindigkeitsüberwachung durchführen. In den Jahren 2016 bis 2020 wurden zwischen den Einmündungen der K 15 (aus Groß Gleidingen kommend) bzw. der K 16 (aus Beddingen kommend) 27 Unfälle verursacht. Bei 8 Unfällen kam es zu Personenschaden, 1 Person wurde tödlich verletzt, 2 schwer und 7 leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell