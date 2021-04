Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 15.04.21 für den Bereich Salzgitter

Diebstahl aus Kellerräumen

Salzgitter, Bad, Gablonzer Straße, 29.03.21 bis 14.04.21, 13:25 Uhr

In dem Zeitraum vom 29.03.21 bis zum 14.04.21 wurden in der Gablonzer Straße in Salzgitter-Bad mehrere Türen im Keller eines Mehrfamilienhauses angegangen. Zurzeit unbekannte Täter versuchten die Türen mit einem unbekannten Gegenstand aufzubrechen. Ob die Täter auch etwas entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Cannabisplantage entdeckt

Salzgitter, Lebenstedt, An der Windmühle, 14.04.21, 08:25 Uhr

Aufgrund eines gemeldeten Wasserschadens wurde im Beisein der Polizei die Tür einer Wohnung in der Straße "An der Windmühle" in Salzgitter-Lebenstedt am 14.04.21 um 08:25 Uhr geöffnet. Bei der Nachschau in der Wohnung des 31 Jahre alten Mieters nach dem Ursprung des Wassers wurde durch die Polizei eine Indoor-Cannabisplantage in einem der Zimmer der Wohnung entdeckt. Die Pflanzen, sowie das gesamte Zubehör, wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Zeuge nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße/Neißestraße, 15.04.21, 06:50 Uhr

Durch einen bisher unbekannten Zeugen wurde am Donnerstagmorgen um 06:50 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Vor Ort wies der Zeuge dann auf den Pkw hin, mit dem der Fahrer so eben losgefahren sei. Da die Beamten nach einem kurzen Gespräch mit dem Zeugen dem Pkw folgen mussten, konnten die Daten des Zeugen nicht aufgenommen werden. Der 67-jährige Fahrer des Pkw wurde dann an vor seiner Wohnung in der Schubertstraße angetroffen. Zur Sachverhaltsklärung bat der Mann die Polizisten in seine Wohnung. Dort konnte ein verbotenes Messer, sowie vier Schusswaffen festgestellt werden. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Aufgrund der Hinweise auf eine Alkoholisierung veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ein. Aufgrund der gefundenen Waffen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Polizei sucht nun den Zeugen, der die Trunkenheitsfahrt gemeldet hatte. Dieser wird gebeten sich unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

