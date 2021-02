Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gestohlenen Roller beschädigt stehen gelassen

Borken (ots)

Stehlen wollten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Borken allem Anschein nach einen Motorroller. Das Fahrzeug vom Typ Kymco Downtown hatte verschlossen an einem Haus am Hoxfelder Weg gestanden. Die Täter brachen das Lenkerschloss auf und entfernten sich mit dem Zweirad. Ihnen dürfte schnell aufgefallen sein, dass sich der Motorroller nun nicht mehr richtig lenken ließ - sie ließen ihn einige Meter vom Haus entfernt stehen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

