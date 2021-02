Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Gronau (ots)

Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, ist ein Motorrollerfahrer am Donnerstag in Epe nach einem Unfall geflüchtet. Gegen 16.40 Uhr kam der Unbekannte einer 27-Jährigen auf deren Fahrspur entgegen. Die Autofahrerin aus Velen war auf der Georgistraße aus Richtung Schelverweg kommend in Richtung Postbrückenweg unterwegs, als sie der Rollerfahrer streifte. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, schwarz gekleidet mit schwarzem Helm. An dem schwarzen Roller war eine Windschutzscheibe installiert. Die Beine des Unbekannten wurden durch einen schwarzen Wind- und Beinschutz bedeckt. Mutmaßlich hat der Mann den Zusammenstoß bemerkt, da er laut Angaben der Velenerin ins Schlingern geraten ist und ein Handzeichen in ihre Richtung gegeben habe. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell