POL-RE: Datteln: Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße sind am Dienstagvormittag, gegen 9 Uhr, drei Autofahrer leicht verletzt worden. Außerdem entstand rund 25.000 Euro Schaden. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 52-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick, der in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs war im Bereich Prozessionsweg verkehrsbedingt anhalten. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Datteln dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des 52-Jährigen in den Gegenverkehr geschoben, so dass es dort mit einem 63-jährigen Autofahrer aus Oer-Erkenschwick zusammenstieß. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Der 38-Jährige sowie der 63-Jährige wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Friedrich-Ebert-Straße musste gesperrt werden.

