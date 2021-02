Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Renault Megane entwendet

Gronau (ots)

Auf einen schwarzen Renault Megane hatten es Unbekannte am Donnerstag in Gronau abgesehen. Mutmaßlich mit einem Originalschlüssel öffneten die Diebe das Fahrzeug und fuhren davon. Diesen habe sie irgendwann in den vergangenen zwei Tagen verloren, gab die Geschädigte an. Das Fahrzeug stand auf der Vereinsstraße, als die Täter zwischen 15.45 und 18.30 Uhr zuschlugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

