Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Ochtelbur - 16-Jähriger schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Ochtelbur - 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist am Freitag in Ochtelbur in der Gemeinde Ihlow bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche überquerte nach ersten Erkenntnissen gegen 13.30 Uhr mit dem Fahrrad die Friesenstraße in Höhe Loogstraße und kollidierte dabei mit einem VW. Der 16-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die 54 Jahre alte VW-Fahrerin wurde leicht verletzt.

