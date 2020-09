Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Gegen Ampelmast gefahren

Ein 77 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Wittmund mit einem Ampelmast kollidiert. Der Dacia-Fahrer war gegen 12.50 Uhr auf der Straße Isums in Fahrtrichtung Leerhafe unterwegs. Nach dem Überqueren der sogenannten Phantomkreuzung geriet er auf die Mittelinsel und. kollidierte mit dem Mast einer Ampel. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

