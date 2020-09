POL-AUR: Aurich - Sachbeschädigung

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In der Lambertistraße in Aurich kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang Unbekannter zerstörte gegen 23.30 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses eine Glasscheibe, vermutlich indem er oder sie dagegentrat. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04941 606215.

