Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Hage wurde am Montag ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr offenbar beim Ein- oder Ausparken zu dicht an einem Audi A3 vorbei und touchierte den Wagen rechtsseitig an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 16 Uhr vor einem Baumarkt in der Hauptstraße. Der Verursacher fuhr möglicherweise einen blauen Mittelklassewagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

