POL-HBPP: Fahrzeug versank im Ginsheim Altrhein

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Heute um 11.00 Uhr rollte ein auf den Parkplätzen am Ginsheimer Altrheinufer abgestellter Opel Vivaro eigenständig in den Altrhein. Nur das Dach schaute noch aus dem Wasser. Mittels schwerem Autokran konnte das Fahrzeug aus dem Altrhein geborgen weren. Die Ursache hierfür liegt Ersten Ermittlungen nach in unzureichender Sicherung des Fahrzeuges gegen Wegrollen. Eine Verunreinigung der Wasserfläche wurde nicht festgestellt. Sicherheitshalber legte die Feuerwehr einen Ölschlengel um die Unglücksstelle.

