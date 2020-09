Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht // Norden - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag in Norden ereignete. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 16 Uhr auf der Straße Am Markt und missachtete beim Überqueren der Fahrbahn die Vorfahrt einer Autofahrerin mit einem VW Golf. Die 19-jährige VW-Fahrerin musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Sie wurde leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Mehrere Personen sind am Dienstag bei einem Auffahrunfall in Norden verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand hielt eine 58 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 11.15 Uhr in Nadörst vor einer Überquerungshilfe für Fußgänger. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer bremste ab, was ein Ford-Fahrer hinter ihm offenbar zu spät bemerkte. Der Ford-Fahrer fuhr auf und schob den Mercedes auf den VW. Durch den Zusammenprall wurden jeweils zwei Insassen des Mercedes und des VW sowie der Fahrer des Ford leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

