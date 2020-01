Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Imbiss und Scheibe eines Baucontainers eingeschlagen - Abtransport des Diebesgutes könnte aufgefallen sein

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 20.01., 23:00 - 21.01.2020, 15:50 Uhr in der Preußenstraße die Fensterscheibe des rückwärtigen Bereiches eines Imbisses ein. Aus dem Objekt wurden u.a. ein Fernseher und Schneidemaschinen entwendet.

Außerdem wurde in der Kniprodestraße in der Nacht zum 21.01.2020, der Rollladen des Fensters eines Baucontainers hochgedrückt und teilweise abgerissen, außerdem die auf diesem Wege freiliegende Scheibe eingeschlagen und Pfandflaschenentwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise: Insbesondere der Abtransport des Diebesgutes aus dem Imbiss könnte aufgefallen sein, so dass Zeugen sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung setzen mögen.

