Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrer zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf dem Wallster Weg in Aurich sind am Dienstag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein zwölfjähriger Junge und ein 50 Jahre alter Mann fuhren gegen 13 Uhr mit ihren Fahrrändern auf gleicher Höhe in Richtung Walle, als der Junge unvermittelt nach links in die Straße Zur kleinen Bleiche abbog. Die beiden Radfahrer stießen zusammen und stürzten. Der 50-Jährige wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

