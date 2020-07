Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

In der Nacht von Dienstag, 07.07.2020, auf Mittwoch, 08.07.2020, beschädigte ein Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall in der Straße Hohes Feld einen geparkten PKW und flüchtete. Die Polizei sucht den Unfallverursacher sowie Zeugen.

Ein 44-jähriger Bielefelder parkte seinen Fiat Punto Dienstagabend um 20:00 Uhr in der Straße Hohes Feld in Höhe der Hausnummer 36 b. Mittwochmorgen um 09:15 Uhr stellte er an seinem Wagen einen Sachschaden von circa 2500 Euro an der hinteren rechten Tür fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

