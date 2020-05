Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Autoaufbrüche in Millingen

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Drei Fälle von Autoaufbrüchen im Ortsteil Millingen sind der Rheinberger Polizei bislang bekannt geworden.

Die Autos standen am Dienstagabend an der Kantstraße sowie an der Keltenstraße. Am Mittwochmorgen bemerkten die Besitzer dann die eingeschlagenen Scheiben.

Aus zwei PKW, die an der Kantstraße standen, entwendeten die Täter Bargeld, den Fahrzeugbrief eines Traktors sowie eine Christophorus-Plakette. An der Keltenstraße erbeuteten die Einbrecher ebenfalls Geld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Die Polizei rät: Machen Sie es potenziellen Dieben nicht zu leicht! Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen, auch nicht "versteckt"! "Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!"

Nehmen Sie Mobiltelefone oder Wertgegenstände auch beim kurzfristigen Verlassen des Fahrzeuges mit und präsentieren Sie diese nicht möglichen Straftätern!

Den Ärger und die Lauferei zu Polizei, Versicherung und sonstigen Behörden haben Sie.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

