Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte beschädigen mutwillig Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sieker-

Samstagnacht, 11.07.2020, demolierte ein oder mehrere Täter an der Osningstraße /Lipper Hellweg an mehreren geparkten PKWs die Scheiben.

Gegen 23:20 Uhr meldete ein 30-jähriger Spenger der Polizei eine Sachbeschädigung an der Osningstraße Höhe Lipper Hellweg. Der Spenger hatte seinen schwarzen VW Passat mit Herforder Kennzeichen auf dem Parkstreifen der Osningstraße in Richtung stadtauswärts gegen 20 Uhr geparkt. Als der 30-Jährige gegen 23:10 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er eine eingeschlagene Beifahrerscheibe fest.

An drei weiteren auf dem Parkstreifen stehenden Fahrzeugen fanden die Polizisten ebenfalls beschädigte Scheiben. An einem Skoda Superb mit Bielefelder Kennzeichen und einem VW Polo mit ausländischem Kennzeichen waren Scheiben der Beifahrerseite gesplittert und wiesen Löcher auf. An einem DaimlerChrysler C220 mit Bielefelder Kennzeichen stellten die Beamten an der Beifahrerscheibe Einschläge fest.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

