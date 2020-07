Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe haben trotz Abstandsregeln Saison

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Stadtgebiet- Am vergangenen Wochenende sind bis zum Sonntag, 12.07.2020, mehrere Bielefelderinnen Opfer von Taschendieben geworden. Sie waren nicht nur in Geschäften in der Innenstadt unterwegs sondern auch in einigen Supermärkten und auf einem Trödelmarkt.

An der Lohbreite lauerten Taschendiebe einer 80-jährigen Bielefelderin in einem Supermarkt auf und stahlen ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche. Auch in einem kleinen Einkaufs-Center an der Detmolder Straße, in Nähe der Oerlinghauser Straße, erbeuteten Diebe die Portemonnaies aus den Handtaschen einer 74- und einer 55-Jährigen.

In der Innenstadt zeigten vier Damen Taschendiebstähle an. Den Bielefelder Opfern, im Alter von 60, 61, 81 und 86 Jahren wurden ihre Portemonnaies aus den Handtaschen gestohlen. Sie befanden sich zur jeweiligen Tatzeit in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße und der Obernstraße, sowie in einem Schuhgeschäft und in einem Drogeriemarkt.

In Sieker hatten es Taschendiebe auf das Handy einer 37-jährigen Bielefelderin abgesehen. Auf einem Trödelmarkt an der Schweriner Straße verschwand am Sonntagmittag ihr schwarzes Apple iPhone 7.

Die Polizei erinnert:

Taschendiebe können in der Öffentlichkeit auffallen, weil sie die gewohnte körperliche Distanz unterschreiten müssen, um an ihre Beute zu gelangen.

Gerade jetzt, wo immer noch bestehende Abstandsregeln zu Mitmenschen gelten, sollten Sie besonders misstrauisch werden, wenn sich Ihnen fremde Menschen zu dicht nähern.

Sollten Sie sich mit Lebensmitteln versorgen, Kleidungsstücke ausprobieren oder nur durch die Fußgängerzonen gehen, so sollten Sie immer Ihr Umfeld im Blick behalten.

Ein guter Rat lautet:

Lassen Sie sich nicht komplett von Ihrem Vorhaben vereinnahmen. Bleiben Sie konzentriert und lassen Taschendiebe nicht zu dicht an sich herankommen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell