POL-LG: ++ Unbekannte randalieren auf Tennisplatz ++ Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt ++ Senior zu recht misstrauisch ++

Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen - "Maskenpflicht" für Besucher der Polizeidienststellen

In einigen Polizeidienststellen in den drei Landkreisen wurde in der jüngsten Vergangenheit festgestellt, dass einige Bürger, wenn sie ein Polizeidienstgebäude betreten, keine Gesichtsmaske tragen. Corona-bedingt ist das Tragen einer Maske über Mund und Nase auch in den Vorräumen der Polizeidienststellen vorgeschrieben. Weiterhin wird gebeten die bestehenden Abstandsregeln zu beachten.

Lüneburg

Lüneburg - Senior zu recht misstrauisch

Eine Unbekannte Täterin hat am Nachmittag des 03.08.20 einen 77-jährigen Lüneburger angerufen und sich als dessen Enkelin ausgegeben. Die angebliche Enkelin versuchte von dem Senior Geld zu ergaunern. Als dieser ihr nicht glaubt, beleidigt die Unbekannte den 77-Jährigen und beendet das Gespräch.

Lüneburg - Drogen sichergestellt

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Vormittag des 03.08.20 im Clamart-Park von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden zwei Päckchen mit Marihuana aufgefunden und in Folge sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am 03.08.20, gegen 22.25 Uhr, wurde ein 27-Jähriger in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert, weil er mit einem E-Scooter fuhr, ohne dass hierfür der vorgeschriebene Versicherungsschutz bestand. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bereits am 02.08.20, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger die K16 von Quickborn kommend in Richtung B 191. Etwa auf halber Strecke wurde der Pedelec-Fahrer von einem von hinten kommenden Pkw gesteift. In Folge stürzte der 71 Jahre alte Mann aus Dannenberg und verletzte sich. Der Verletzte, der durch den Sturz diverse Abschürfungen erlitten hatte, wurde von einer Autofahrerin ins Krankenhaus gefahren.

Uelzen

Bienenbüttel - Wer schlägt muss gehen - 10 Tage weggewiesen

Am Abend des 03.08.20 wurde ein 51-Jähriger von zu Hause weggewiesen, da der dringende Verdacht besteht, dass er in der Wohnung randaliert und seine 48 Jahre alte Ex-Partnerin am Hals gepackt hat. Die 48-Jährige konnte sich befreien und flüchten. Auch ein 20-Jähriger, der sich gerade im Haus aufhielt, wurde von dem Tatverdächtigem am Arm verletzt. Der 51-Jährige zeigte sich auch den eingesetzten Polizeibeamten noch als aggressiv. Er wurde für 10 Tage aus der Wohnung weggewiesen. Gegen den 51-Jährigen wurden außerdem Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Suhlendorf - Gestrüpp in Brand gesteckt

Unbekannte Täter steckten einen trockenen Haufen von Gestrüpp an, der am Rand eines Waldes in Köhlau lag. Durch rechtzeitiges Entdecken des Brandes, am 03.08.20, gegen 17.30 Uhr, konnte eine Ausdehnung des Feuers in dem Waldstück durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

Uelzen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, 30.07.20, gegen 11.20 Uhr, ereignete sich im Kreisel in der Nordallee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Honda-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Motorradfahrer den Kreisel aus Richtung Innenstadt kommend befahren und in die Fischerhofstraße abbiegen wollen. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem blau grünen Pkw aus Richtung der B4 kommend ein und missachtete die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Motorradfahrers. Der 24-Jährige bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, rutschte jedoch weg und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 24-Jährige leicht. An der Honda entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Pkw-Fahrer fuhr davon. Ein noch unbekannter Zeuge half dem Motorradfahrer nach dem Unfall auf. Dieser und ggf. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

Ebstorf - Unbekannte randalieren auf Tennisplatz

Einen Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum 04.08.20 auf den Tennisplätzen im Hans-Rasch-Weg angerichtet. Die Täter kletterten über Zäune, rissen die Köpfe von Beregnern ab und setzten zwei Felder unter Wasser. Weiterhin wurde ein Trainingsgerät erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/947920, entgegen.

