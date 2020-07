Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lack zerkratzt- Hoher Schaden;Autodiebstahl scheitert;Zwei Blutentnahmen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lack zerkratzt- Hoher Schaden

Stadtallendorf: Wahrscheinlich machte sich der Randalierer in der Beethovenstraße mit einem Schlüssel ans Werk und hinterließ zwischen Montag, 27. Juli, 18 Uhr, und Dienstag, 28. Juli, 6 Uhr, einen Schaden von 1500 Euro. Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines grauen Daimler Benz auf der Fahrerseite und suchte das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Autodiebstahl scheitert

Wetter: Ein silberfarbener Opel Zafira geriet bereits zwischen Freitag, 17. Juli, 17 Uhr, und Samstag, 18. Juli, 13.15 Uhr, in das Visier eines Autodiebes. Der Unbekannte schlug in der Bruchstraße die Seitenscheibe des Pkws ein und versuchte den Wagen kurzzuschließen. Letztendlich ging er dann nicht weiter vor. Eventuell fühlte sich der Täter beobachtet oder gestört. Der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Blutentnahmen

Wetter und Marburg: Die Polizei zog am Mittwoch, 29. Juli, zwei Autofahrer aus dem Verkehr und veranlasste Blutentnahmen. Am Mittag geriet ein 42-Jähriger in Cappel in eine Kontrolle. Hier ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Der Verdacht konnte durch die Sicherstellung von vier Gramm Marihuana untermauert werden. Zudem besitzt der Ertappte keinen Führerschein. Am Abend traf es eine junge Autofahrerin in einem Ortsteil von Wetter. Nach dem positiven Drogenvortest auf zwei verbotene Substanzen folgte auch hier eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell