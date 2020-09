POL-AUR: Aurich - Motorradfahrer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Der 71-Jährige war gegen 13.15 Uhr mit seinem Krad aus Richtung Aurich kommend auf der Leerer Landstraße unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte er in Höhe Tjüchkampstraße im Ortsteil Schirum an zwei verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vorbeifahren. Dabei touchierte er einen Transporter, als dieser auf die Linksabbiegerspur fuhr. Der 71-Jährige verlor die Kontrolle über sein Krad und stieß gegen die haltenden Autos. Er wurde verletzt. Der beteiligte Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

