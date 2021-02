Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - In Firma eingedrungen

Raesfeld (ots)

Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in das Gebäude einer Firma am Vennekenweg eingedrungen: Um hineinzukommen, waren sie nach ersten Erkenntnissen auf ein Vordach geklettert und hatten ein Fenster im Obergeschoss eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Büros, in denen sie eine Geldkassette entdeckten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

