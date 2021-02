Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alarm ausgelöst und geflüchtet

Borken (ots)

Ohne Beute geflüchtet sind in der Nacht zum Freitag Einbrecher in Borken. Die Täter waren gewaltsam in das Gebäude einer Firma an der Straße Landwehr eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Unbekannten eine Hintertür aufgehebelt. Dabei lösten sie einen Alarm aus, der die Einbrecher anscheinend umgehend das Weite suchen ließ: Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus dem Inneren. Zu der Tat kam es circa zwischen 00.55 Uhr und 01.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

