POL-PDLD: Hainfeld - Gegen geparktes Auto gerutscht und abgehauen

Hainfeld (ots)

In der Weinstraße kam gestern Morgen (09.02.2021, 06.35 Uhr) ein 37 Jahre alter Autofahrer wegen winterglatten Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Der Eigentümer wollte gerade mit seinem PKW wegfahren und wurde durch den Zusammenstoß an der Hand verletzt. Ein Sachschaden von über 14.000 Euro ist dabei entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. In einem nahegelegenen Weinberg konnte das verunfallte Fahrzeug festgestellt werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Erst am Abend erschien er auf der Dienststelle und gab an, dass er der Unfallverursacher war. Da Betäubungsmitteleinfluss bei ihm festgestellt werden konnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrerlaubnis musste nicht mehr sichergestellt werden, denn diese hatte er bereits wegen Drogenkonsums in der Vergangenheit abgeben müssen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

